شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: ارتفاع حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول إلى 96 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و 93.42 مليون بنهاية مارس 2019.

وأوضح التقرير الذي حصلت عليه الخليج 365، أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و 34.13 بنهاية يناير 2019.

من جهة أخرى وصل عدد مشتركي "اليو اس بي مودم" إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بنحو 3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و 3.15 في يناير 2019. وتقول وزارة الاتصالات في تقريرها أن نتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأسر و الأفراد في 2018/2019 تشير بأن عدد مستخدمي الإنترنت يصل إلى 40.9 مليون، بنسبة انتشار بلغت 48%.

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وفي عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي المصري 93.4 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.

ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي إطار تحقيقه لهذا الهدف، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى وضع لوائح عملية قابلة للتطبيق لضمان وجود بيئة تنافسية مفعمة بالفرص المتكافئة في مختلف أسواق قطاع الاتصالات.