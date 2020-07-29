شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تتراجع فى أخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى..وهبوط 29 سهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى، بنسبة 0.04% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 9368.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 220 مليون سهم بقيمة 417 مليون ريال عبر تنفيذ 8971 صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقر سهمين، وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.18%.

وفى سياق متصل، أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، أن مجلس الإدارة ينوي التوقيع على اتفاق أولي يهدف إلى تقييم شركة اليجانسيا، وهي من الشركات غير المدرجة تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات بهدف الاستحواذ عليها عن طريق صفقة تبادل أسهم، ويهدف هذا التقييم إلى التوصل لعرض يتم تقديمه للمساهمين والجهات الرقابية للموافقة حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

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تجدر الإشارة أن الفكرة وراء هذه الإستحواذات قد تمخضت عن رغبة مجلس الإدارة بتنويع نشاطات الشركة لتحسين أدائها ورفع إنتاجيتها، وبمجرد الإنتهاء من إعداد الدراسات وعمل التقييمات اللازمة، سيتم التواصل مع الجهات الرقابية والأطراف ذات الصلة للمباشرة بإتمام عملية الإستحواذ من عدمها، كما سيتم الاعلان على كافة المستجدات في حينه .

وحددت بورصة قطر، عطلة عيد الأضحـى المبارك، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، وستستأنف البورصة التداول في يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.