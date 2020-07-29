شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين ترتفع للجلسة الثانية على التوالى مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.11% رابحاً 1.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1290.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 417.8 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.20% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، كما هبط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 9.76%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة إنوفست، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني لعام 2020، وسجلت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم وقدره 0.195 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 1.27 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 85%، ويعزي هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تباطؤ كان متوقعاً في الإيرادات من أنشطة البناء وكذلك في الرسوم الإدارية المحصلة على مستوى المجموعة، وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في أرباح الشركة الأم للسهم الواحد عن نفس الفترة 0.07 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 0.43 سنتاً أمريكياً عن نفس الفترة من العام الماضي، وأما صافي الربح التشغيلي للفترة، فقد انخفض من 0.930 مليون دولار أمريكي إلى 0.399 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 57%، كما انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 32% لتصل إلى 2.81 مليون دولار أمريكي للفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ 4.15 مليون دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالأداء المالي للنصف الأول من عام 2020، حققت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 4.788 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 4.294 مليون دولار أمريكي لعام 2019، بنسبة نمو 12%، وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في أرباح الأم للسهم الواحد لفترة النصف الأول من السنة الحالية 1.61 سنتاً أمريكياً مقارنة مع 1.45 سنتاً أمريكياً عن نفس الفترة من عام 2019، حيث يعزي هذا الارتفاع النسبي بشكل أساسي إلى أرباح مسجلة نتيجة تسوية مع أحد المستثمرين وعكس مخصص للذمم المدينة وانخفاض جوهري في المصاريف التشغيلية يقابله خسارة ناتجة عن تسوية تمويل على مستوى إحدى الشركات الزميلة، وانخفاض في ربح من بيع العقارات وتقلص الإيرادات من أنشطة المقاولات، أما صافي الربح التشغيلي، انخفض بنسبة 122% ليصل إلى خسارة وقدرها 0.748 مليون دولار أمريكي لفترة النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع ربح قدره 3.403 مليون دولا أمريكي لعام 2019.

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وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية، نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 360 ألف دينار بحريني للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقارنة بصافي ربح قدره 357 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 1%، وبلغ العائد على السهم 4.23 فلس مقارنة بـ4.2 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم للفترة 256 ألف دينار بحريني، مقارنة بدخل شامل قدره 406 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 37%.

وحققت الشركة في نهاية الفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2020 ربحاً إجمالياً قدره 553 ألف دينار بحريني مقارنة بربح إجمالي قدره 604 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 8% وذلك ناتج عن انخفاض صافي إيراد استثمارات الشركة وتجنيب مخصصات إضافية للأرصدة مستحقة القبض ومخصصات إضافية لاحتياطي صناديق التكافل العام والعائلي.

فيما أعلنت بنك البحرين الوطني، عن استقالة إدوارد أنكل كوينترو من منصب الرئيس التنفيذي للالتزام لدى البنك، وذلك لأسباب شخصية اعتباراً من 30 سبتمبر لعام 2020.