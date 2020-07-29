شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1% خاسراً 50.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4968.23 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.34% خاسراً 73.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5415.27 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4085.97 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% خاسراً 16.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4047.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 133.3 مليون سهم بقيمة 29.7 مليون دينار كويتي عبر 7172 صفقة، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%.

وجاء سهم شركة التخصيص القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.27%، يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 5.04%، فيما تصدر سهم شركة الإنماء العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.31% ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.09%، ثم سهم بنك الخليج بنسبة 5.77%.

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وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي الكويتي، أن بنك الكويت المركزي أرجأ النظر في طلب المصرف، بشأن الاستحواذ على بنك أند كلاينتس بي إل سي، على أن يتم إعادة تقييم جدوى الاستحواذ بعد انجلاء الأزمة، واستقرار الأوضاع، منوها إلى أن السلطات الرقابية في المملكة المتحدة قد وافقت على الاستحواذ على هذا البنك بالكامل.

وأعلنت شركة جياد القابضة، عن توقيع عقد بيع عدد 7.7 مليون سهم من أسهم شركة بيت الأعمال القابضة مقفلة (غير مدرجة) والبالغ نسبتها 17.46%، وذلك بقيمة 1.587 مليون دينار كويتي، كما أن الشركة التابعة (شركة المدينة لبيع وشراء السندات والأسهم) قامت أيضاً بتوقيع عقد بيع عدد 7.92 مليون سهم من أسهم بيت الأعمال القابضة مقفلة (غير مدرجة) البالغ نسبتها 18% وذلك بقيمة 1.3 مليون دينار كويتي.

وأضافت جياد، في بيان لبورصة الكويت، أنه سيتم استبعاد شركة بيت الأعمال القابضة من الشركات الزميلة للمجموعة، وسيظهر الأثر المالي في البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، كما أنه من المتوقع تحقيق خسارة عن ذلك البيع بقيمة 28.8 ألف دينار كويتي، خاضعة لمراقبة مراقب الحسابات.