توقعات ضبابية لسايبم بعد خسائر فى الربع الثانى من العام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسمت شركة خدمات الطاقة الإيطالية سايبم صورة قاتمة للتوقعات بعد إعلانها عن تكبد خسارة صافية 616 مليون يورو (723 مليون دولار) في الربع الثاني بعد شطب أصول.

وقالت إن القطاع يواجه طلبا ضبابيا على النفط والغاز.

وفي أبريل، سحبت الشركة التوقعات للعام الجاري قائلة إن الجائحة قد تسبب تراجعا حادا للطلب وتأجيل مشروعات.

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وذكرت سايبم، وهي من الشركات المتصدرة لسوق الهندسة والبناء تحت سطح المياه، أنها حققت أرباحا أساسية قدرها 31 مليون يورو في الربع الثاني انخفاضا من 308 ملايين قبل عام.

وبلغت قيمة العقود الجديدة في النصف الأول من العام إجمالا 4.837 مليار يورو مقارنة مع 9.537 مليار يورو في النصف الأول من 2019.