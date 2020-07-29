شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء بالسوق المحلى.. 550 جنيها للجبس و60 جنيها للرمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء بالسوق المحلى اليوم الأربعاء 29 – 7 – 2020 استقرارا وفقا لما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية .
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لليوم السابع، إن هناك انخفاضا في الطلب على مواد البناء بالسوق المحلى بسبب موسم عيد الأضحى وهو ما انعكس على أسعار السوق، وسجلت أسعار الحديد 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 - 9800، و أسعار الأسمنت سجلت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة
جدير بالذكر، أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عقدت اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير كافة الصناعات التابعة للقطاع، وإمكانيات زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحديات التى تواجه تطوير منتجات القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية .
وقالت الوزيرة إن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث يسهم بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبقيمة 5 مليارات دولار سنوياً إلى جانب تغطية غالبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إستقرار منظومة الصناعة الوطنية والتغلب على كافة معوقات التصدير الحالية والمستقبلية وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار مواد البناء بالسوق المحلى.. 550 جنيها للجبس و60 جنيها للرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.