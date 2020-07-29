شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تخسر 1.7 مليار درهم فى آخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.70% خاسراً 14.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2050.77 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 292.33 مليار درهم، في آخر جلساتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، وبلغ حجم التداول 297.4 مليون سهم محققة ما قيمته 293 مليون درهم من خلال تنفيذ 4981 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.95%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.37%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.51%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 84 مليون ورقة بقيمة 114.2 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أكدت شركة أرابتك القابضة، عدم وجود أي معلومات مالية أو جوهرية لها علاقة مباشرة بالارتفاع الحاصل على سهم الشركة، وكان لابد من الإفصاح عنها مسبقاً لسوق دبي المالية.

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وأعلنت شركة عمان للتأمين، عن استحواذها على شركتها التابعة "دبي ستار سيجورنتا أي.اس" بالكمال، وذلك عن طريق الحصول على نسبة 49% إضافية من رأس المال المصدر والمستحق، حيث قامت عمان للتأمين عام 2012 بشراء 51% من حصص دبي ستار سيجورتا والتي كانت وكالة تأمين على السيارات كائنة في إسطنبول بتركيا وتمتمد عملياتها حتى أنقرة وإزمير وبورصة.

ومن جهتها قالت شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة، إن الحمعية العامة العادية للشركة، أقرت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والمصادقة عليها، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات، وضمت كلا من شركات فيوتشر الإقليمية للتجارة العامة، الاتحاد الإقليمية للاستيراد والتصدير، ويست ون للتجارة العامة، التقنية الإقليمية للتجارة العامة، خالد الشمالي.

فيما أعلنت شركة أرامكس، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، حيث سيناقش أعضاء مجلس الإدارة النتائج المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو لعام 2020، والنصف الأول من العام الجاري وذلك للمصادقة عليها، وسيناقش أعضاء مجلس الإدارة مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتيينة الأخرى.