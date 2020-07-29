شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، انخفاضا حادا غير متوقع فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.0% إلى مستوي 41.54$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.13$، وسجل أدنى مستوي عند 40.95$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.3% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بسبب مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 24 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 531 مليون برميل ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.0 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بنحو 100 ألف برميل ،فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ، ليرتفع الإجمالي إلى 11.1 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.