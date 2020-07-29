شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أدنى مستوى فى عامين قبيل قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء أدنى مستوى فى عامين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بفعل الشكوك المتزايدة حول تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ،و التي من المتوقع أن تتضمن أدلة قوية حول مستقبل الخطط التحفيزية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.7 % إلى مستوى 93.40 نقطة الأدنى منذ حزيران/يونيو 2018 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.75 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.80 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفس.

تكبد المؤشر الأسبوع الماضي ،أكبر خسارة أسبوعية فى غضون أربعة أشهر ،بسبب ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على مستثمري أسواق صرف العملات الأجنبية.

Advertisements

تكافح الولايات المتحدة بشدة لاحتواء الارتفاعات القياسية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية حدوث انتعاش سريع لأكبر اقتصاد فى العالم ، مع حاجته إلى المزيد من التحفيز المالي والنقدي ، حتى يستطيع التغلب على أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

ينتظر المستثمرين أي دلائل جديدة على أن المركزي الأمريكي سيزيد مشترياته من الديون طويلة الأجل ،أو يستهدف مستوي أعلى من التضخم خلال السنوات القادمة، الأمر الذي من المؤكد أن يثقل من كاهل العملة الأمريكية.