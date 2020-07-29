شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع هامشيا فى انتظار قرارات التحفيز الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية هامشيا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، لتتماسك بالتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، وتظل المكاسب محدود حتى الآن ، مع انتظار المستثمرين قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي عن الخطط التحفيزية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بدعم انتعاش أسهم القطاعات الدفاعية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل ارتداده من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 364.75 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التجزئة ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.5% ، بفضل نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام.

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تراقب الأسواق العالمية عن كثب قرارات اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي، حيث من المتوقع أن تتضمن توضيحات مهمة حول مستقبل الخطط التحفيزية فى الولايات المتحدة ، فى ظل التوقعات القاتمة للتضخم فى البلاد.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس البنك بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.6% ، بسبب القلق حول ضعف ثقة المستهلكين فى الاقتصاد الأكبر فى العالم.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.2%.