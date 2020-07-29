شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب قرب ذروة تاريخية قبيل قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن نطاق محدود من التعاملات، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، فى ظل عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش حول مستوي 1,955.59 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,955.21 $،وسجلت أعلى مستوي 1,964.13 $ ، وأدنى مستوي 1,947.84 $.

حقق معدن الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثامن مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وسجل مستوي قياسي جديد عند 1,981.20$ للأونصة.

على صعيد تعاملات شهر تموز/يوليو الجاري، فأسعار الذهب مرتفعة بأكثر من 11%، على وشك تحقيق رابع مكسب شهري على التوالي، وبأكبر مكسب شهري منذ آب/أغسطس 2011.

المكسب الشهري الأكبر فى تسع سنوات ، يعاذ إلى تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المخاطرة المرتفعة بالأسواق العالمية ، خاصة احتدام التوترات بين الولايات المتحدة والصين ،وفشل الحكومة الأمريكية حتى الآن فى السيطرة على تفشي فيروس كورونا ،وظهور حالات جديدة مرتفعة فى بعض الدول الأوروبية خاصة إسبانيا.

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ودعم تلك المكاسب أيضا الهبوط الواسع النطاق للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بسبب انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، فى ظل احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعزيز السياسات التحفيزية لمواجهة التوقعات القاتمة للتضخم فى الولايات المتحدة.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

ينتظر المستثمرين أي مؤشرات جديدة على أن المركزي الأمريكي سيزيد مشترياته من الديون طويلة الأجل ،أو يستهدف مستوي أعلى من التضخم خلال السنوات القادمة، الأمر الذي من المتوقع أن يصب فى اتجاه استمرار عمليات شراء الذهب كملاذ آمن ،ويعزز احتمالات تداول أسعار المعدن الثمين أعلى حاجز 2,000$ للأونصة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 8.47 طن متري، فى سابع زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,243.12 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.