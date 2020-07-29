«اقتصادية دبي» و«الإمارات دبي الوطني» يطلقان «اعرف عميلك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية (اقتصادية دبي) وبنك الإمارات دبي الوطني، أمس الثلاثاء، عن جاهزيتهما الكاملة لبدء تشغيل منصة «اعرف عميلك» القائمة على تقنية «بلوك تشين» في دولة الإمارات العربية المتحدة، المبادرة الرامية لتسهيل انضمام الشركات إلى قواعد عملاء البنوك بأسلوب رقمي آمن وفتح حساب مصرفي على الفور ومشاركة بيانات العملاء بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية عبر تقنية بلوك تشين المتقدمة. وتحظى هذه المبادرة بدعم «نور بلوك» (norbloc)، الشركة المتخصصة في مجال تطوير منصة «اعرف عميلك» والقائمة على تقنية «بلوك تشين».

ويتوقع للمبادرة التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في شهر فبراير 2020 أن تتحول إلى منظومة متكاملة على مستوى الدولة لتبادل بيانات العملاء الموثقة. ويحظى المشروع بدعم كامل من «دبي الذكية» و«مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» الذي يلعب دوراً تنظيمياً محورياً في المبادرة. وفي هذه الأثناء، يعمل بنك دبي التجاري؛ وبنك أبوظبي التجاري؛ وبنك إتش إس بي سي؛ وبنك رأس الخيمة الوطني على التجهيز لإطلاق المنصة في القريب العاجل.

وفي هذا السياق، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «نفخر بالإعلان عن جاهزيتنا الكاملة لانطلاق منصة «اعرف عميلك» القائمة على تقنية «بلوك تشين» في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أصبحت اليوم تضم أكثر من 120 شركة أدرجها بنك الإمارات دبي الوطني ولديها حسابات مصرفية فعالة. وتعد هذه المبادرة إحدى المبادرات المشاركة في أجندة الرقم واحد لنموذج دبي والتي ترتكز على تحسين تجربة المتعامل».

وأضاف بوشهاب: «تمثل هذه المبادرة خطوة على صعيد تأسيس منظومة متكاملة على مستوى الدولة لمشاركة بيانات العملاء وتمكين الشركات من الانضمام إلى قواعد عملاء المؤسسات المالية بأسلوب رقمي سلس وآمن، كما أنها تأتي تماشياً مع الرؤية الحكومية للتحول الرقمي واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية باعتبارها استراتيجيات محورية لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، خاصة في هذه الفترة التي تشمل العديد من التحديات.