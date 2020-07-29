شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد انخفاض حاد فى مخزونات الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض حاد فى مخزونات الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.0% إلى مستوي 41.54$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.13$، وسجل أدنى مستوي عند 40.95$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 43.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.29$ ، وسجل أدنى مستوي عند 43.22$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.3% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 0.5% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بسبب مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 24 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 531 مليون برميل ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.0 مليون برميل.