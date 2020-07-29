شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة كابيتال تتوقع استمرار إيرادات بدجت في التراجع بالربع الثالث وتحدد سعر السهم المستهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة الجزيرة كابيتال في تقرير حديث لها استمرار إيرادات الشركة المتحدة الدولية للمواصلات - بدجت السعودية - في التراجع في الربع الثالث 2020 ،وقد تشهد بعض التعافي في الربع الرابع 2020. ونستمر في توصيتنا لسهم الشركة على أساس "محايد" بسعر مستهدف 30 ريالاً للسهم.

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أن تراجع أداء الشركة في الربع الثاني 2020 كان بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا، وما تبعه من ضعف في الأنشطة التجارية في المطارات.

وأشارت إلى أنها تتوقع استمرار تراجع إيرادات التأجير قصير الأمد (شكلت ما يقارب 26% من إيرادات السنة المالية 2019 و35% من حجم الأسطول)، وبالرغم من رفع الحظر، ستستغرق الأنشطة التجارية بعض الوقت للتعافي.

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على الجانب الآخر، من المحتمل أن تتراجع إيرادات التأجير طويل الأمد والتي تأثرت بشكل أقل نسبياً (شكلت 49% تقريباً من إيرادات العام 2019، و65% من حجم الأسطول) بسبب إطفاء ذمم مدينة وبالتالي خسائر في إيرادات الأرباع التالية.

شفت نتائج أعمال الشركة، عن تراجع أرباحها بنسبة 48.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى 22.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 43.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وفي الوقت ذاته أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 35.6 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% إلى قيمة السهم الاسمية.