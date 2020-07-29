شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الطلب تضغط على أسعار النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط، أمس الثلاثاء لتمحو مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ يضعف تنامي حالات الإصابة بكورونا توقعات الطلب على الخام في مواجهة التفاؤل إزاء المزيد من التحفيز الأمريكي.

وهبط سعر خام برنت 0.44% إلى 43.21 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.3% إلى 41.10 دولار للبرميل. وارتفع الخامان بما يصل إلى 0.5% في وقت سابق من الجلسة.

وعادة ما يسهم ضعف الدولار في تحسين الطلب إذ يجعل الخام أرخص للمشترين في أرجاء العالم.

(رويترز)

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