70 مسؤولاً حكومياً يتعرفون إلى مؤشر دبي للأمن الإلكتروني

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نظم مركز دبي للأمن الإلكتروني ورشة عمل للمسؤولين والخبراء لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي حول مؤشر دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في الجهات الحكومية في الإمارة.
واطلع المشاركون في الورشة التي حضرها نحو (70 مسؤولاً وخبيراً) على آلية عمل المؤشر الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويربط أنظمة وشبكات الجهات الحكومية في إمارة دبي بمركز العمليات الأمنية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وذلك لتمكين الجهات للتصدي للهجمات عن طريق إرسال نشرات تحذيرية لها بشكل دوري.
ويسعى المؤشر لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع مختلف السيناريوهات الإلكترونية، وتأمين وتطوير أنظمة الأمن الإلكتروني الخاصة بها، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة لتوقع الهجمات، إذ يقوم بقياس أداء الدوائر الحكومية في عددٍ من المجالات، من بينها سرعة الاستجابة للتنبيهات الأمنية، وعدد الحوادث التي يتم حلها، وكمية البيانات المرتبطة بمركز العمليات الأمنية، حيث يشرف على تشغيله عدد من المحللين الإماراتيين في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
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