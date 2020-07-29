«العربية الإسلامية للتأمين» ترفع ملكيـــة الأجانـب إلى 49%

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لرفع نسبة ملكية الأجانب في أسهمها من 25% إلى 49%.

جاء ذلك في بيان توضيحي نشرته الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي أمس.

وأكدت الشركة تواصلها مع شركة دبي للإيداع وذلك لبدء الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار الزيادة، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن قرار التفعيل فور تطبيقه على أنظمة وموقع سوق دبي المالي. ووافقت عمومية «سلامة» خلال اجتماعها في مايو الماضي على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهمها من 25% إلى 49%. (وام)

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