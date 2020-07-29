مصر والصين تتصدران قائمة مستوردى الحبوب من أوكرانيا فى 2019-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة ستارك الأوكرانية للشحن اليوم الأربعاء إن مصر والصين أصبحتا أكبر دولتين تستوردان الحبوب من أوكرانيا في موسم 2019-2020 بواردات مجمعة قدرها 13.3 مليون طن. وذكرت الشركة في مذكرة بحثية أن مصر استوردت 7.086 مليون طن من الحبوب الأوكرانية تليها الصين بواردات 6.024 مليون طن. وصدرت أوكرانيا 56.5 مليون طن من الحبوب في موسم 2019-2020 إلى 58 دولة. وكان نصيب الأسد لصادرات الذرة وبلغت حصتها 49.4 بالمئة.

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