شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال مصطفى نصار عن عمر يناهز 64 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم الأربعاء، رجل الأعمال مصطفى نصار عن عمر يناهز ال 64 عاما وافادت مصادر مقربة منهأن الراحل لم يكن يعاني من أي أمراض خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه سيتم دفن الجثمان في منطقة العبور بجمعية أحمد عرابى.

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