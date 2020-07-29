شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الدواجن: استقرار أسعار الدواجن المجمدة عند 35 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29 – 7 – 2020 استقرارا داخل السوق المحلى في ظل انخفاض الطلب خلال أيام موسم عيد الأضحى وهو ما أكدت عليه شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إنه من المتوقع ان يستمر انخفاض الطلب على الدواجن لمدة أسبوعين أخريين وذلك بسبب موسم عيد الأضحى ، مشيرا الى أن أسعار الدواجن مستقرة عند ، 21 جنيها للكيلو من المزرعة ، موضحا أن سعر المستهلك يتراوح بين 24-26 جنيها للكيلو بحسب المنطقة

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فيصل سعرها للمستهلك عند 35 جنيها الدجاجة وزن 1كجم صافي ، والدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وسجلت كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها .

وكانت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أكدت أن الاستثمار الداجني في مصر، سيشهد تقدما كبيرا خلال المرحلة القادمة، وأن إنتاج وصناعة الدواجن في مصر تسير بخطى ثابتة من أجل القدرة على المنافسة الخارجية.

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وقال سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة، إن إعلان الاكتفاء الذاتي من الدواجن ووجود فائض صالح للتصدير أصبح لدي المنتج المصري مساحة للتصدير في الدول المجاورة وهو ما سيزيد من الإنتاج المحلى من خلال دخول استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل إضافية المصريين خلال المرحلة القادمة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "صناعة الدواجن المصرية ستنافس كبرى الشركات العالمية قريبا، مشيدا بجودة الإنتاج المحلى"، قائلا: "جودتنا تتفوق على شركات كبرى لديها أسواق خارجية متعددة، في حين أن أسعار الإنتاج المصري ليست أكثر قليلا ولكن الجودة تعوضها".