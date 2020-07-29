شكرا لقرائتكم خبر عن سوناطراك الجزائرية تبقى سعر بيع الخام الصحراوى لشهر أغسطس دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الأربعاء، إنها أبقت على سعر البيع الرسمي لخامها المزيج الصحراوي في أغسطس دون تغيير عن مستويات يوليو عند 0.85 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ.

وكانت قد قالت شركة إينى الإيطالية إنها وقعت اتفاقا مع سوناطراك الجزائرية لتوسيع التعاون فى أنشطة المنبع وأكدتا الرغبة فى مواصلة تسريع مشروع خط أنابيب غاز حوض بركين الشمالى.

يذكر أن، قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إينى العام الماضى إنها عززت علاقاتها مع سوناطراك الجزائرية عبر تجديد عقد توريد الغاز الجزائرى لإيطاليا حتى عام 2027، وذكرت إيني، التى تملك عدة أصول استكشاف وإنتاج فى الجزائر، إن الاتفاق مع سوناطراك يتضمن أيضا خيارا لتمديد التاريخ النهائى للعقد عامين إضافيين.