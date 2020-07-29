ارتفاع أسعار النفط بدعم تقديرات تراجع المخزون الأمريكى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم تقديرات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضى، ما ساهم فى هدوء المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام فى الأسواق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.2% إلى 43.32 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 0.1% عند 41.08 دولار للبرميل.

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وأظهرت تقديرات معهد البترول تراجعها بمقدار 6.829 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في 24 يوليو، ويترقب المستثمرون صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم لتؤكد أو تنفي صحة ذلك.

وعلى صعيد متصل، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى المقرر اليوم لاستشراف ملامح السياسة النقدية للاقتصاد الأكبر خلال المرحلة المقبلة وسط توقعات بالإبقاء على تدابيره التحفيزية؛ بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي لتحجيم الأضرار النابعة عن أزمة تفشي جائحة "كورونا".