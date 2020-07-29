شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة الكويت.. والبنك الأهلي الكويتي يرجئ الاستحواذ على "أند كلاينتس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.90% خاسراً 44.950 نقطة ليصل إلى مستوى 5018.37 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% خاسراً 64 نقطة ليصل إلى مستوى 5424.80 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% خاسراً 9.810 نقطة ليصل إلى مستوى 4079.46 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% خاسراً 16.260 نقطة ليصل إلى مستوى 4047.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 105.1 مليون سهم بقيمة 23.6 مليون دينار كويتي عبر 5641 صفقة، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.80% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%.

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وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.82%، يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 7.76%، ثم سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 7.02%، فيما تصدر سهم شركة العيد للأغذية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.55% ثم سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 7.09%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 5.77%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، أن بنك الكويت المركزي أرجأ النظر في طلب المصرف، بشأن الاستحواذ على بنك أند كلاينتس بي إل سي، على أن يتم إعادة تقييم جدوى الاستحواذ بعد انجلاء الأزمة، واستقرار الأوضاع، منوها إلى أن السلطات الرقابية في المملكة المتحدة قد وافقت على الاستحواذ على هذا البنك بالكامل.