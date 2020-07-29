شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى عامين والأنظار على الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، ليقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى عامين ، فى ظل تصور أن الاقتصاد الأوروبي يتعاف سريعا من أزمة فيروس كورونا ، بفضل الإجراءات التحفيزية الضخمة فى أوروبا ، فى المقابل هناك شكوك مرتفعة حول الاقتصاد الأمريكي ، والذي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحفيز المالي والنقدي ، حتى يستطيع التغلب على أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي ، ومن أجل ذلك يترقب المستثمرين فى وقت لاحق نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.5% إلى 1.1769$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1715 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1712$.

أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى عامين عند 1.1782$.

على مدار تعاملات تموز/يوليو الجاري ،العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة بأكثر من 4.5% مقابل العملة الأمريكية ، فى طريقها صوب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ عام 2011.

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تلك المكاسب الضخمة تعاذ بالأساس إلى تصور أن الاقتصاد الأوروبي يتعاف سريعا من أزمة فيروس كورونا ، بفضل الإجراءات التحفيزية الغير مسبوقة فى أوروبا ، وبعد نجاح معظم الدول الأوروبية فى السيطرة على الفيروس التاجي.

وأخر تلك الإجراءات ما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي ، إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو لدعم الدول المتضررة من الجائحة الفيروسية ، فى تضامن مالي غير مسبق فى نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي.

فى المقابل نجد الولايات المتحدة تكافح بشدة لاحتواء الارتفاعات القياسية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية حدوث انتعاش سريع لأكبر اقتصاد فى العالم ، مع حاجته إلى المزيد من التحفيز المالي والنقدي ، حتى يستطيع التغلب على أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ما سوف يسفر عنه اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، حيث من المرجح أن يتخذ موقفا متشائما من التطورات الأخيرة فى البلاد ،والتوقعات القاتمة للتضخم فى السنوات المقبلة.

ستبحث الأسواق أي مؤشرات جديدة على أن البنك المركزي الأمريكي سيزيد مشترياته من الديون طويلة الأجل ،أو يستهدف مستوي أعلى من التضخم خلال السنوات القادمة، الأمر الذي من المؤكد أن يثقل من كاهل العملة الأمريكية.