شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية هذا الصباح واقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.7200، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7290 الذي يمثّل محطتنا الإيجابية التالية.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستويات 0.7105 ثم 0.7065 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد