شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية الآن ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 43.85، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 42.75، وكما أشرنا صباحاً، اختراق هذه المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع وزيارة مناطق 44.80 ثم 46.35 بشكل رئيسي، لكننا بحاجة لاختراق مؤكد للمقاومة المذكورة لتأكيد مواصلة الاتجاه الصاعد.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 43.85 أو كسر الدعم 42.75 ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي