شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، ولا زلنا ننتظر تخطي الدعم 40.50 أو المقاومة 41.90 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 42.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي