شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة محاولات لتخطي مستوى 24.46، بانتظار مزيد من الارتفاع لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 26.20، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 23.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد