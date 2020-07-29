شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستويات 2000.00 ثم 2068.00 كمحطات رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات فوق 1937.20 و1910.10 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 2000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد