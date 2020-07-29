شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليتجاوز مستوى 1.2930 ويتجه نحو هدفنا التالي المنتظر عند 1.3050، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تنتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.2870 كشرط أولي لمواصلة الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد