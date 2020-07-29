شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 29-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من اختراق مقاومة العلم المثلثي الصاعد ليفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويبدأ بالاندفاع صعوداً، في طريقه لزيارة هدفنا الرئيسي التالي عند 1.1815، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1700 لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1650 والمقاومة 1.1830
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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