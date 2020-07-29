صندوق النقد العربي يُقدّم لمصر قرضاً بـ 639 مليون دولار

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قدّم صندوق النقد العربي قرضاً جديداً لمصر، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي، بمبلغ 153.47 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 639 مليون دولار، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة.

وأبرمت اتفاقية القرض 21 يوليو/تموز، حيث قام بالتوقيع عن مصر، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.