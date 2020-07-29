شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات «أفضل درجة أولى» للسنة الرابعة على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نالت تجربة الدرجة الأولى في طيران الإمارات لقبين ضمن جوائز «تريب أدفايزر تشويس 2020» للناقلات الجوية العالمية، حيث حصدت جائزتي أفضل درجة أولى في العالم، وأفضل درجة أولى في الشرق الأوسط. وتربعت الناقلة على هذا العرش منذ إطلاق الجائزة عام 2017، أي للعام الرابع على التوالي.
وحافظت طيران الإمارات على مركزها ضمن قائمة أفضل 10 ناقلات جوية في العالم، كما حصلت على جوائز أخرى، شملت لقب أفضل درجة سياحية، وخيار المسافرين الأول في الشرق الأوسط. ويقيم «تريب أدفايزر» الناقلات العالمية وفقاً لمراجعات كمية ونوعية من المسافرين يتم جمعها خلال 12 شهراً. وتعدّ طيران الإمارات رائدة على مستوى العالم في مفهوم الدرجة الأولى.
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