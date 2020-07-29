شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «فايزر» إلى 3.42 مليار دولار في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أرباح وإيرادات شركة «فايزر» في الربع الثاني من العام الجاري لكنها تمكنت من تجاوز توقعات المحللين.

وكشفت نتائج أعمال شركة الأدوية الأمريكية الصادرة، أمس الثلاثاء، عن تراجع أرباحها إلى 3.42 مليار دولار (0.61 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 5.04 مليار دولار (0.89 دولار للسهم) في فترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغ نصيب سهم «فايزر» من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة مستوى 0.78 دولار، مقابل توقعات ب0.66 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أرباح «فايزر» إلى 3.42 مليار دولار في الربع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.