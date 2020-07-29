«المالية» تستعرض خدمات «الدولي لتسوية منازعات الاستثمار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاقاً من حرصها على تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تسوية منازعات الاستثمار على المستوى الدولي، نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل تعريفية عن بُعد بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وذلك بالتعاون مع غرفة دبي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وهدفت الورشة إلى التعريف بالإجراءات والخدمات التي يقدمها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتوضيح علاقة المركز بمجتمع الأعمال من مختلف الجهات في دولة الإمارات وأهميته بالنسبة لاستثماراتها بالخارج.

وحضر الورشة كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، وبول جون لوكانو، مستشار قانوني وقائد فريق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وراندي أيمن مستشار قانوني في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إضافة إلى عدد من الأعضاء القانونيين ومجتمعات الأعمال وممثلي الحكومات المحلية ومؤسسات الدولة.

وفي كلمته خلال الورشة، أشاد يونس حاجي الخوري بالتعاون البناء بين دولة الامارات والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وفي دوره في حل النزاعات بين المستثمرين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت على 96 معاهدة استثمار ثنائية منذ العام 1987، وتم التصديق على 86 منها، كما أن الدولة محصنة بالدرجة الأولى ضد قضايا النزاع بفضل فريق المفاوضين لديها.

وقال: «تحرص وزارة المالية على تعزيز شراكات دولة الإمارات الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتطوير قدرات الكوادر الوطنية في تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار وقوانينه وعقوده، بما يساهم في الارتقاء بمكانة الدولة التنافسية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار».

وخلال الورشة؛ قدم بول جون لوكانو، وراندي أيمن لمحة عامة عن المركز وأهدافه وخدماته، إضافة إلى عرض الخطوات التي يجب اتباعها لرفع دعوى لدى المركز. وفي نهاية الورشة، أتيح للمشاركين فرصة طرح أسئلتهم واستفساراتهم لتتم الإجابة عنها من قبل المختصين.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في عام 1993 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 1993.