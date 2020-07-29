الذهب يقترب من حاجز 900 جنيه.. وعيار 21 يسجل 875 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر لأعلي مستوي له مسجلا 875 جنيها للجرام، على خلفية ارتفاع أوقية الذهب عالمياً لتبلغ 1960 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 745.70 جنيه.

عيار 21 : 875 جنيها.

عيار 24 : 1000 جنيه.

الجنيه الذهب : 7000 جنيها.

السعر العالمى : 1960 دولارا.

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وقال إليا سبيفاك المحلل لدى ديلي فيكس إن الذهب يتبع خطوات الدولار، الذي توقف نزوله، عن كثب.

أضاف سبيفاك ”مع اقترابنا من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي ... سيزداد قلق السوق قليلا“.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي استقر عند 93.668، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ يونيو 2018 هذا الأسبوع. ويؤدي ضعف الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، إلى خفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

واستمرت حالات فيروس كورونا في الارتفاع بالولايات المتحدة وبلغت ما يزيد عن 16.6 مليون في أنحاء العالم.

وسينشر المركزي الأمريكي القرار الخاص بأسعار الفائدة في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي عليها دون تغيير، ومن المقرر أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي لجيروم باول رئيس المجلس.

ويميل الذهب للارتفاع حين تكون أسعار الفائدة منخفضة، مما يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا. ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة مع ضخ البنك المركزي للتحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.7 بالمئة إلى 24.16 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 936.09 دولار وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2269.22 دولار.