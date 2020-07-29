شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحى في شبكات الصرف بفيلم كارتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، أن الشركة قامت بإنتاج فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، والذى ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم نشر فيديو بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية المواطنين بضرورة عدم الإسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.

كما قام مسئولو التوعية بالشركة بتوعية الجزارين بضرورة عدم القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الاضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، هذا بالإضافة الى توزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

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وكان المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قد أكد الشركة بدأت فى تنفيذ تجربة جديدة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد بدرى محمد أن تجربة إنتاج السماد العضوي تم البدء بها في مزرعة صرف صحى طهطا، مشيراً إلى أنه في حالة نجاح التجربة سيتم التوسع في إنتاج السماد العضوي بجميع مزارع الصرف الصحي بالشركة.

وأضاف: الهدف من التجربة هو استخدام السماد العضوي المنتج في زراعة الغابات الشجرية لتحسين إنتاجية التربة ومد النباتات المزروعة بالعناصر اللازمة لاكتمال النمو، موضحاً أنه يتم استخدام أوراق الأشجار الجافة وبعض فروعها، ونشارة الأخشاب والنباتات الخضراء لإنتاج السماد العضوي والذى يتطلب مدة شهرين لإتمام دورة إنتاجه.