شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر بمستهل التعاملات وسط انخفاض 5 قطاعات على رأسها النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% خاسراً 9.81 نقطة ليصل إلى مستوى 9361.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.9 مليون سهم بقيمة 228.7 مليون ريال عبر تنفيذ 5040 صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقر سهمين، وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.53%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والصناعات بنسبة 2.44%، 0.47%، على التوالي.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، أن مجلس الإدارة ينوي التوقيع على اتفاق أولي يهدف إلى تقييم شركة اليجانسيا، وهي من الشركات غير المدرجة تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات بهدف الاستحواذ عليها عن طريق صفقة تبادل أسهم، ويهدف هذا التقييم إلى التوصل لعرض يتم تقديمه للمساهمين والجهات الرقابية للموافقة حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

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تجدر الإشارة إلى أن الفكرة وراء هذه الإستحواذات قد تمخضت عن رغبة مجلس الإدارة بتنويع نشاطات الشركة لتحسين أدائها ورفع إنتاجيتها، وبمجرد الإنتهاء من إعداد الدراسات وعمل التقييمات اللازمة، سيتم التواصل مع الجهات الرقابية والأطراف ذات الصلة للمباشرة بإتمام عملية الإستحواذ من عدمها، كما سيتم الاعلان على كافة المستجدات في حينه .

وحددت بورصة قطر، عطلة عيد الأضحـى المبارك، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، وستستأنف البورصة التداول في يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.