شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و571 مليون دولار حجم الصادرات المصرية فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، حجم الصادرات الوطنية المصرية خلال شهر مايو الماضي، والتي بلغ إجمالها نحو مليار و571 مليون دولار، مقابل 2 مليار و726 مليون و844 ألف دولار في مايو لعام 2019، بتراجع بلغ نحو مليار و154 مليون دولار، وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات الوقود بلغت نحو 175 مليون و55 ألف دولار في مايو الماضي، يليها صادرات القطن الخام وبلغت نحو 2 مليون و420 ألف دولار، ثم الصادرات من المواد الخام وبلغت نحو 176 مليون و720 ألف دولار.

وتتضمن قائمة الصادرات الوطنية أيضا، كلا من السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها نحو 498 مليون و668 ألف دولار في مايو الماضي، يليها الصادرات من السلع تامة الصنع وبلغت قيمتها نحو 715 مليون و501 ألف دولار، وأخيرا الصادرات من الطاقة الكهربائية وبلغت قيمتها 3 ملايين 579 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل مليون و561 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة 2 مليون و18 ألف دولار.

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وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.59 مليار دولار في خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 36.2%.

وانخفضت الواردات المصرية خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 38.7%، حيث بلغت 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 6.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى تراجع قيمة واردات مجموعة من السلع.