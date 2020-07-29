شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات آخر جلسات شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 10586 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1789 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12395 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2325 نقطة.

وفي سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 50 مليون سهم بقيمة إجمالية 805 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة أخرى على أسهم شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية لعدد 1.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 6.75 مليون جنيه.

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وفي سياق متصل سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة لشركات العربية لحليج الأقطان، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، البنك المصري لتنمية الصادرات، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، 2.45 مليون سهم، 84.9 ألف سهم، 204.5 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1.43 مليون سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالشركة الكندية للاستثمار العقاري العربي 1000 سهم، وباع مجلس إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 900 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 130.5 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة سماد مصر (ايجيفرت) 20 ألف سهم، واشترت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر1300 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية مليون سهم.