شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأرباح الأساسية لأو.إم.في 86% فى الربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة النفط والغاز أو.إم.في اليوم الأربعاء، عن انخفاض أرباح التشغيل 86 بالمئة في الربع الثاني بما يقل عن التوقعات بسبب إدارة صارمة للتكاليف وخفض في خطط الإنفاق مجددا استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت المجموعة إن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب، والتي تستثني بنودا معينة ومكاسب أو خسائر المخزون، بلغت 145 مليون يورو (170 مليون دولار) في ثلاثة أشهر تنتهي في يونيو.

كان محللون يتوقعون في المتوسط أن تنخفض أرباح الشركة إلى 52 مليون يورو من 1.05 مليار يورو قبل عام بحسب استطلاع للرأي منشور على موقع الشركة الإلكتروني.

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وعلى غرار منافسيها، اضطرت أو.إم.في للتحرك في مواجهة انهيار أسعار النفط والغاز. وتحولت الشركة إلى تكبد خسارة صافية في أنشطتها للتنقيب والإنتاج في الربع لكنها سجلت أرباحا بقيمة 309 ملايين يورو في وحدة لأنشطة المصب، التي تقوم بتكرير ومعالجة النفط والغاز.

وخفضت أو.إم.في هدفها للإنفاق للمرة الثانية وتخطط حاليا لاستثمار نحو 1.7 مليار يورو في العام الجاري مقارنة مع توقع سابق عند 1.8 مليار يورو.

كما قالت أو.إم.في إنها تتوقع انخفاض مؤشرها لهامش التكرير لعام 2020 إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل بعد توقع سابق عند أربعة دولارات. وفي العام الماضي بلغ الهامش 4.4 دولار للبرميل. وينخفض الهامش بسبب تراجع الطلب على المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات بسبب القيود العالمية على السفر واضطراب أنشطة الشركات.