شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تراجع متأخرات شركات النفط بمصر لـ850 مليون دولار نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير البترول طارق الملا لرويترز اليوم الأربعاء، إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا. وانخفضت المستحقات بذلك 5.5 بالمئة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار. وأضاف الملا لرويترز "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد". Advertisements كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012. غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ السنة المالية 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البترول: تراجع متأخرات شركات النفط بمصر لـ850 مليون دولار نهاية يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.