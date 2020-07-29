شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبي بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% خاسراً 9.35 نقطة ليصل إلى مستوى 2055.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.5 مليون سهم محققة ما قيمته 101.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1896 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.95%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.54%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.66%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة المجموعة العربية للتأمين بنسبة 4%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 36.8 مليون ورقة بقيمة 50.1 مليون درهم.

وفي سياق متصل أكدت شركة أرابتك القابضة، عدم وجود أي معلومات مالية أو جوهرية لها علاقة مباشرة بالارتفاع الحاصل على سهم الشركة، وكان لابد من الإفصاح عنها مسبقاً لسوق دبي المالية.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة عمان للتأمين، عن استحواذها على شركتها التابعة "دبي ستار سيجورنتا أي.اس" بالكمال، وذلك عن طريق الحصول على نسبة 49% إضافية من رأس المال المصدر والمستحق، حيث قامت عمان للتأمين عام 2012 بشراء 51% من حصص دبي ستار سيجورتا والتي كانت وكالة تأمين على السيارات كائنة في إسطنبول بتركيا وتمتمد عملياتها حتى أنقرة وإزمير وبورصة.

ومن جهتها قالت شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة، إن الحمعية العامة العادية للشركة، أقرت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والمصادقة عليها، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات، وضمت كلا من شركات فيوتشر الإقليمية للتجارة العامة، الاتحاد الإقليمية للاستيراد والتصدير، ويست ون للتجارة العامة، التقنية الإقليمية للتجارة العامة، خالد الشمالي.