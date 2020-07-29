شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا مستقرة والمستثمرون يحللون نتائج الشركات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت أسهم أوروبا مستقرة إلى حد كبير فيما يحلل المستثمرون فيضا من تقارير الأرباح لبنوك كبرى مثل دويتشه بنك وباركليز، بينما يترقبون قرارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، فيما قاد قطاعا النفط والغاز والكيماويات الخسائر، بينما ساهم ارتفاع بنسبة 1.2 بالمئة لقطاع التجزئة في معادلة الخسارة.
وارتفع سهم البنك الألماني دويتشه بنك 1.3 بالمئة، بينما نزل سهم باركليز 1.6 بالمئة بعد أن جنبا المزيد من الأموال للتحوط من خسائر محتملة للقروض في ظل ضغوط من جائحة فيروس كورونا، لكن البنكين كشفا عن تحسن في أداء وحدة بنك الاستثمار.
وقفز سهم نكست البريطانية للبيع بالتجزئة 8.9 بالمئة فيما ارتفع سهم كيرينج الفرنسية للمنتجات الفاخرة 5.3 بالمئة بعد أن أعلنت عن انخفاض يقل عن المتوقع في المبيعات الفصلية.
وهوى سهم باسف العملاقة للكيماويات 4.2 بالمئة بعد أن قالت إنها ما زالت لا تستطيع تقديم توقعات لمبيعات وأرباح العام بالكامل بسبب الضبابية التي تكتنف التبعات الاقتصادية للجائحة.
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