شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الكيماوية: نعقد اجتماعات لبحث التصدير وسجلنا 5.5 مليار دولار فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تمثل ربع صادرات مصر من مختلف القطاعات وحققت إجمالى صادرات بلغ 5.5 مليار دولار خلال عام 2019 الماضى، إلا أن أزمة كورونا عطلت الكثير من العمليات التصديرية خلال النصف الأول من العام الجارى 2020 بسبب توقف جميع الأسواق على مستوى العالم ومصر، موضحا أن المجلس يدرس الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعية خلال الفترة القادمة مع كافه الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل تحقق المستهدف من الصادرات والتغلب على كافة المشاكل.

وأضاف أبو المكارم لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تتحسن الصادرات المصرية فى النصف الثانى من العام الجارى، خاصة أن خريطة التصدير ستختلف فى 2020 من دول ألغت طلبياتها مثل الدول الأوربية بسبب أزمة كورونا منذ بداية العام إلى دول أخرى تشهد زيادة فى الطلب خلال المرحلة القادمة وهى الدول االعربية والأفريقية.

وتابع قائلا إنه من الضرورى العودة للنظام القديم للمساندة التصديرية والخاص بالرد النقدى للأعباء وبنسبة 100٪‏ وفقا لجدول زمنى يتم الالتزام به، خاصة أن التطبيق العملى للنظام الجديد للمساندة التصديرية أثبت عدم توافقه مع احتياجات القطاع خلال الفتره الحالية، وأن الأفضل حاليا هو الرد النقدى من أجل تمكين الشركات الوفاء بالتزاماتها سواء أجور ورواتب عمال، صيانة وقطع غيار للمعدات، مواد خام ومستلزمات إنتاج.

من الجدير بالذكر أن عمليات التبادل التجارى تأثرت على مستوى كافة دول العالم بسبب أزمة كورونا وإغلاق الأسواق وتراجع التصدير بين الدول، إلا أن النصف الثانى من العام الجارى من المتوقع أن يشهد طفرة فى التصدير للأسواق العالمية على مختلف كافة الدول لتعويض الخسائر التى حققتها معظم الشركات منذ بداية العام الحالى.