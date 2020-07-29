شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع توقف نزول الدولار قبيل قرارات المركزى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الذهب اليوم الأربعاء، مع توقف الاتجاه النزولي الدولار لفترة وجيزة وباع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد صعود قياسي، فيما يسود بعض الحذر مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز سياسته النقدية الميسرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1951.24 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1947.40 دولار.

وقال إليا سبيفاك المحلل لدى ديلي فيكس إن الذهب يتبع خطوات الدولار، الذي توقف نزوله، عن كثب.

أضاف سبيفاك "مع اقترابنا من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي ... سيزداد قلق السوق قليلا".

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ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي استقر عند 93.668، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ يونيو 2018 هذا الأسبوع. ويؤدي ضعف الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، إلى خفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

واستمرت حالات فيروس كورونا في الارتفاع بالولايات المتحدة وبلغت ما يزيد عن 16.6 مليون في أنحاء العالم.

وسينشر المركزي الأمريكي القرار الخاص بأسعار الفائدة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي عليها دون تغيير، ومن المقرر أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي لجيروم باول رئيس المجلس.

ويميل الذهب للارتفاع حين تكون أسعار الفائدة منخفضة، مما يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا. ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة مع ضخ البنك المركزي للتحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.7 بالمئة إلى 24.16 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 936.09 دولار وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2269.22 دولار.