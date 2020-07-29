شكرا لقرائتكم خبر عن 36.2 ٪ ‪ انخفاضا فى قيمة العجز بالميزان التجارى خلال شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الأربعاء الموافق 29 / 7 /2020 النـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية مايو 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.59 مليــار دولار خـــلال شهر مايو2020 مقابل 4.05 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها 36.2 ٪.

• ومن أهم المؤشرات إنخفاض قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 42.4 ٪حيـث بلغـت 1.57 مليــار دولار خـلال شهــر مايو 2020 مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إنخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (أسمدة بنسبة 31.2٪، البترول الخام بنسبة 44.3 ٪، ملابس جاهزة 59.0 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 47.9 ٪).

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 44.1 ٪، زيوت وراتنجات عطرية بنسبة 117.5 ٪ ، سكر مكرر بنسبة 53.2 ٪ ).

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كما إنخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.7 ٪ حيث بلغت 4.16 مليار دولار خـلال شهر مايو2020 مقابل 6.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (مواد اوليه من حديد او صلب 8.1 ٪ ،مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 26.9٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 31.0 ٪، فول صويا بنـسبة 3.9 ٪).

بينما إرتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: (البترول الخام 34.7 ٪، البان ومنتجاتها بنسبة 1.2 ٪، ورق صحف وطباعة بنسبة 22.8 ٪، أتوبيس وميكروباص وميني باص وحدات كاملة 101.5 ٪).