شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط مستقرة نتيجة مخاوف بشأن الطلب مرتبطة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء فيما أدت زيادة قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض الولايات الأمريكية لتنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، مما محا المكاسب المبكرة التي حققها النفط عقب انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 43.25 دولار للبرميل بعد انخفاض 0.4 بالمئة أمس الثلاثاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 40.98 دولار للبرميل وكانت قد فقدت 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 6.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531 مليون برميل وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي أمس.

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وكان محللون يتوقعون زيادة 357 ألف برميل. وتصدر بيانات الحكومة الأمريكية اليوم.

ولكن تنامي الإصابات بكوفيد-19 يبقي المخاوف من انخفاض الطلب على النفط قائمة ما يقود لتخمة في السوق مع الإعلان عن أعداد قياسية للإصابات بفيروس كورونا في أرجاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام.

وقالت آي.إن.جي ريسيرش "أصبح جليا أن تعافي الطلب على النفط الذي يتوقعه كثيرون في النصف الثاني من العام أمر مفرط في التفاؤل.

"تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى جانب استمرار قيود السفر يعني تعثر تعافي الطلب أو تباطؤه على الأقل".