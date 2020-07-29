رويترز: أدنوك الإماراتية ستخفض مخصصات النفط الخام لسبتمبر 5%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الأربعاء، إن شركة أدنوك الإماراتية ستخفض مخصصات النفط الخام لشهر سبتمبر بنسبة خمسة بالمئة لجميع الدرجات. وأضاف المصدر أن الخفض في درجات الخام، مربان وأم اللولو وداس وزاكوم العلوي، تتماشى مع اتفاق خفض إمدادات نفط أوبك+. Advertisements وكان قد قال مصدران بالقطاع اليوم الأربعاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضت شحنة غاز مسال للتحميل في مصنع جزيرة داس في منتصف أغسطس. وأضافا أن المناقصة أُغلقت أمس الثلاثاء لكن العروض تظل صالحة حتى اليوم الأربعاء.

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