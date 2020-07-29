شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار 40 ألف متر تابعة للمصرية للأدوية على الكورنيش فى النشاط العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالشركة لقابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه يجرى حاليا دراسة استثمار مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر عبارة عن مقر الشركة المصرية لتجارة الادوية على الكورنيش مباشرة فى النشاط العقارى والفندقى ونقل الشركة وإدارتها لمقرات أخرى متاحة .

وأنشئت الشركة المصرية لتجارة الأدوية عام 1965، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الشركة المسئولة عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبية داخل البلاد، حيث تعتبر الشركة المصرية من أكبر مستوردى وموزعى الدواء فى مصر، وذلك من خلال صيدليات الشركة الداخلية والخارجية وعددها 79 صيدلية منهم 25 صيدلية مخصصة لمرضى الكبد وإمتلاك الشركة لعدد 57 فرع توزيع على جميع محافظات الجمهورية تلبى إحتياجات الصيدليات الخاصة فضلاً عن 6 مراكز تموين للمستشفيات بالمحافظات الرئيسية كالقاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية.

أضافت المصادر لـ" الخليج 365" انه جارى دراسة نقل مخازن الشركة للعاشر من رمضان فى أماكن متاحة مع شركات شقيقة تابعة للقابضة للأدوية، مع نقل بقية الإدارات الى منطقة مسطرد مع الاستفادة بشكل تام من المساحة الحالية على كورنيش النيل، سواء بطرحها لمشروعات عقارية أو فندقية أو استثمارها عن طريق صندوق مصر السيادى.

وحول موقف العاملين كشفت المصادر انه لن يضار أى عامل من عملية النقل، وسيتم تسكين العاملين فى اقرب أماكن لمحل اقامتهم، لافتة أن نقل الشركة يأتى فى اطار استغلال الأصول ونقل الشركات بعيدا عن الكتل السكينة.